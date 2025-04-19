Экс-депутат АдГ Петерсен: будущий канцлер ФРГ Мерц может поставить Taurus Киеву

Экс-депутат гамбурского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен в беседе с РИА Новости предположила, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке на Украину ракет Taurus.

Петерсен напомнила, что Мерц пообещал поставки еще во время предвыборной кампании. По ее мнению, этот шаг приведет в тому, что Германия станет активным участником конфликта на Украине.

Ранее МИД Германии отказался комментировать информацию СМИ, согласно которой ФРГ не хочет приглашать представителей России и Белоруссии на мероприятия в честь 80-летия разгрома Третьего рейха. «Мы обычно не комментируем предполагаемые утечки», — заявили в ведомстве.