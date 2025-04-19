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15:00, 19 апреля 2025Мир

Германия заблокировала поставку Турции истребителей из-за ареста мэра Стамбула

Handelsblatt: ФРГ блокирует поставку истребителей в Турцию из-за ареста Имамоглу
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Германия блокирует поставку Турции истребителей Eurofighter из-за ареста отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

«Важной причиной решения, вынесенного против разрешения на экспорт, в правящих кругах Германии был назван арест главы турецкой оппозиции Имамоглу», — рассказали источники издания.

Отмечается, что федеральное правительство Германии препятствует поставке Турции около 30 истребителей типа Eurofighter.

Ранее Имамоглу, который был отстранен от должности мэра Стамбула и арестован в Турции, стал почетным гражданином Парижа. По словам мэра французской столицы Анн Идальго, такая поддержка, «возможно, позволит нынешней турецкой власти услышать голоса демократического разума».

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