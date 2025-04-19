Профессор Малинен: Прекращение огня — это обязанность Киева, а не Москвы

Прекращение огня и капитуляция — это обязанность Киева, а не Москвы, заявил в сети X профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

«Это не российские силы обязаны прекратить огонь, это обязанность украинского руководства капитулировать, чтобы спасти свою нацию», — обозначил эксперт.

Малинен призвал американское руководство избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, что позволило бы сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Ранее профессор заявил, что президент США Дональд Трамп должен признать, что при Зеленском нельзя достичь мира на Украине.

Также в апреле Малинен выразил мнение, что Вооруженные силы Украины должны сдаться, чтобы достичь прочного мира.