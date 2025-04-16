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17:03, 16 апреля 2025Мир

На Западе призвали Трампа признать невозможность мира при Зеленском

Профессор Малинен: Трамп должен признать, что при Зеленском нельзя достичь мира
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mystyslav Chernov / AP

Президент США Дональд Трамп должен признать, что при его украинском коллеге Владимире Зеленском нельзя достичь мира на Украине. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

По словам Малинена, чем больше времени понадобится американскому лидеру, чтобы «набраться смелости и признать, что мир при Зеленском невозможен, тем дольше будут продолжаться» боевые действия на Украине.

15 апреля профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Трампу нужно согласиться со всеми условиями России, чтобы достичь мира на Украине.

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что президент России Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.

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