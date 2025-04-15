Трампу дали совет для достижения мира на Украине

Миршаймер: Трампу нужно согласиться на условия России, чтобы достичь мира

Президенту США Дональду Трампу нужно согласиться со всеми условиями России, чтобы достичь мира на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала India & Global Left.

«Трамп должен их проглотить... Он должен сказать: "Эти условия я принимаю"», — посоветовал эксперт.

По мнению Миршаймера, нынешний глава Белого дома понимает реалии украинского конфликта, а также знает, как выстраивать отношения с Москвой.

Профессор подчеркнул, что Трамп, вероятно, согласен с тем, что Украина не получит членство в НАТО, однако Вашингтон должен принять и другие требования. Среди них запрет Киеву вступать в альянс, признание территорий и демилитаризация Украины. В противном случае не получится добиться всеобъемлющего мирного соглашения.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин во время их недавней встречи в Санкт-Петербурге обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине. По словам Уиткоффа, переговорщикам потребовалось некоторое время, чтобы к этому прийти.