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15:08, 15 апреля 2025Мир

Трампу дали совет для достижения мира на Украине

Миршаймер: Трампу нужно согласиться на условия России, чтобы достичь мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенту США Дональду Трампу нужно согласиться со всеми условиями России, чтобы достичь мира на Украине. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала India & Global Left.

«Трамп должен их проглотить... Он должен сказать: "Эти условия я принимаю"», — посоветовал эксперт.

По мнению Миршаймера, нынешний глава Белого дома понимает реалии украинского конфликта, а также знает, как выстраивать отношения с Москвой.

Профессор подчеркнул, что Трамп, вероятно, согласен с тем, что Украина не получит членство в НАТО, однако Вашингтон должен принять и другие требования. Среди них запрет Киеву вступать в альянс, признание территорий и демилитаризация Украины. В противном случае не получится добиться всеобъемлющего мирного соглашения.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин во время их недавней встречи в Санкт-Петербурге обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине. По словам Уиткоффа, переговорщикам потребовалось некоторое время, чтобы к этому прийти.

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