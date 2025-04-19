Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием

Патриарх Кирилл: Воскресение Христово избавило людей от власти зла

Воскресение Христово разрушило преграду между Богом и людьми, избавило их от власти зла и объединило верующих. Об этом говорится в пасхальном послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл обратился к верующим и заявил, что Воскресение Христово — крепкое основание веры и надежды. «В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости», — добавил он. Патриарх Кирилл также процитировал святителя Николая Сербского, который писал, что «победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего».

Как объясняет патриарх, верующие должны праздновать Пасху, помня, что «Господь избавил их от тьмы греха и тени смертной». Он подчеркнул, что зло после Воскресения Христова никуда не исчезло, но с ним стало возможно бороться силой благодати божьей. Люди, жаждущие спасения, получили шанс стать, по слову апостола и евангелиста Иоанна, возлюбленным чадом Божиим.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести новый выходной день на первый день после Пасхи. Представитель РПЦ добавил, что такое решение имеет исторические, религиозные и культурные предпосылки.