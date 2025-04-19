Россиянам рассказали о скрытом вреде искусственных цветов на кладбище

Географ Крылов: Искусственные цветы на кладбищах отравляют почву и водоемы

Искусственные цветы, изготовленные из синтетических материалов, которые приносят посетители на кладбища, могут представлять определенную угрозу для экологии, если их неправильно утилизировать, рассказал заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения географ Петр Крылов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт сообщил, что остатки искусственных украшений, таких как венки, гирлянды и пластиковые цветы, часто выбрасываются на территории кладбищ — закапываются в землю или оставляются на поверхности. Он объяснил, что из-за этого пластик долго разлагается и загрязняет почву и водоемы токсичными веществами материалов, таких как пластик, полиэстер, латекс и другие.

«Происходит накопление органических отходов, которые медленно разлагаются, выделяя метан и другие парниковые газы. Препятствуя росту растений или оказывая влияние на животных, искусственные цветы могут нарушать естественную экосистему территорий кладбищ и прилегающей местности», — рассказал Крылов.

По мнению эксперта, искусственные цветы вдобавок ко всему выглядят неестественно, уничтожают красоту природного мира и создают атмосферу уныния и запустения. С точки зрения сохранения благоприятной экологической ситуации Крылов порекомендовал приносить на кладбища живые цветы без пластиковой упаковки. Со временем, разлагаясь, они питают почву и не оставляют после себя мусора, подчеркнул он.

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