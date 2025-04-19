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14:46, 19 апреля 2025Россия

Российские бойцы уничтожили основной боевой танк США и сняли это на видео

Бойцы Росгвардии уничтожили танк М1 Abrams ВСУ в Харьковской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Военнослужащие Росгвардии уничтожили основной боевой танк США М1 Abrams, стоявший на вооружении украинских войск, и показали это на видео. Ролик опубликован в официальном Telegram-канале Федеральной службы войск национальной гвардии России.

Уточняется, что бронированная боевая машина была подбита с помощью беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области. С ее помощью Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались усилить позиции своих формирований на данном направлении.

«Опытные операторы FPV-дронов нанесли огневое поражение по цели, сначала обездвижив, а несколько минут спустя уничтожив ее. В результате оперативных действий росгвардейцев и применения оптоволоконных дронов-камикадзе бронетехника ликвидирована, личный состав противника понес потери», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции на Украине с позывным Отец в одиночку подбил украинский танк из ручного противотанкового гранатомета на донецком направлении близ Часова Яра.

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