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12:07, 7 апреля 2025Россия

Российский участник СВО в одиночку подбил из гранатомета украинский танк

Участник СВО из Курганской области подбил из гранатомета украинский танк
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Отец подбил из гранатомета украинский танк. Об этом сообщили в УФССП по Курганской области, где россиянин работал до заключения контракта с Минобороны.

Мужчина продолжает находиться на фронте в составе десантно-штурмового подразделения на донецком направлении близ Часова Яра. С его слов, в этом районе ему в одиночку удалось подбить танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ручного противотанкового гранатомета.

За это бойцу вручили государственную награду. Теперь он кавалер Ордена Мужества. По словам Отца, на СВО он решил пойти, чтобы не оставаться в стороне.

Ранее сообщалось, что штурмовик с позывным Препод в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино в Запорожской области. Российские военные впоследствии смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт противника и зачистить его.

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