Бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что штурмовики группировки войск «Центр» во время штурма Преображенки в ДНР для скрытного продвижения использовали антидроновые одеяла. Отмечается, что штурмовики заходили в населенный пункт малыми группами по три-четыре человека.