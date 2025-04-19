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13:37, 19 апреля 2025Россия

Российские войска освободили населенный пункт в ДНР

Бойцы Южной группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что штурмовики группировки войск «Центр» во время штурма Преображенки в ДНР для скрытного продвижения использовали антидроновые одеяла. Отмечается, что штурмовики заходили в населенный пункт малыми группами по три-четыре человека.

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