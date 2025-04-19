Минобороны рассказало об организации штурма Преображенки

Минобороны: Штурмовики использовали антидроновые одеяла при штурме Преображенки

Штурмовики группировки войск «Центр» во время штурма Преображенки в Донецкой народной республике (ДНР) для скрытного продвижения использовали антидроновые одеяла. Об этом сообщили в Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Продвижение штурмовых групп началось с закрепления на основной дороге снабжения, на которой в последующем было уничтожено несколько единиц бронетехники ВСУ, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что штурмовики заходили в населенный пункт малыми группами по три-четыре человека. Также они снизили интенсивность радиопереговоров, используя условные знаки и звуковые сигналы, передаваемые с помощью свистков.

Ранее стало известно, что украинские военные сдавались в плен при освобождении населенного пункта Преображенка, даже когда были на хорошо защищенной позиции.