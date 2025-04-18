Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 18 апреля 2025Россия

ВС России сообщили о сдавшихся в плен украинских военных при освобождении Преображенки

Ильбулов: ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки после артобстрела
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские военные сдавались в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже когда были на хорошо защищенной позиции, заявил командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Нагимьян Ильбулов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в плен солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются по факту работы. «В первый момент они могут [сдаться] после артобстрела, например, быть завалены дома. Кого-то завалило, кто-то остался жив», — сказал он. Ильбулов отметил, что в таком случае российские военные вытаскивают из-под завалов, оказывают первую помощь, допрашивают и эвакуируют солдат. «Соответственно, второй момент — это во время штурма, это уже когда берешь психологически», — добавил он.

Командир добавил, что даже если украинские военные хорошо защищены, «они просто морально-психологически не могут вывезти».

Ранее российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в составе одного из подразделений российской группировки войск «Центр» атаковал украинских военных и уничтожил целый отряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Россия вышла из соглашения по Баренцеву морю

    Россиянка осталась без 21 миллиона рублей после звонка аферистов

    Трамп высказался о переговорах с Россией

    Российский боец раскрыл способ наемников ВСУ опознавать друг друга

    Журова оценила выступление хоккеиста сборной Латвии против допуска России к Олимпиаде

    ВС России сообщили о сдавшихся в плен украинских военных при освобождении Преображенки

    Кучера высказался о санкциях Украины

    Подростки в Киеве избили украинского военного

    Одна непристойная вещь в комнате Селены Гомес привлекла внимание фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости