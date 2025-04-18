Ильбулов: ВСУ сдавались в плен при освобождении Преображенки после артобстрела

Украинские военные сдавались в плен при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР после артобстрела или во время штурма, даже когда были на хорошо защищенной позиции, заявил командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Нагимьян Ильбулов в беседе с РИА Новости.

По его словам, в плен солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются по факту работы. «В первый момент они могут [сдаться] после артобстрела, например, быть завалены дома. Кого-то завалило, кто-то остался жив», — сказал он. Ильбулов отметил, что в таком случае российские военные вытаскивают из-под завалов, оказывают первую помощь, допрашивают и эвакуируют солдат. «Соответственно, второй момент — это во время штурма, это уже когда берешь психологически», — добавил он.

Командир добавил, что даже если украинские военные хорошо защищены, «они просто морально-психологически не могут вывезти».

Ранее российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в составе одного из подразделений российской группировки войск «Центр» атаковал украинских военных и уничтожил целый отряд.