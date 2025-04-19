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14:32, 19 апреля 2025Россия

В Госдуме пословицей призвали Трампа не отстраняться от переговоров

Депутат Шеремет пословицей призвал Трампа не отстраняться от переговоров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не отстраняться от переговоров по российско-украинскому конфликту. Его слова передает РИА Новости.

«Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии», — отметил Шеремет. Он объяснил свою мысль пословицей «Взялся за гуж — не говори, что не дюж».

По мнению депутата, Трамп должен принудить украинского президента Владимира Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Шеремет добавил, что именно Зеленский саботирует мирные инициативы. «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан», — подчеркнул он.

Ранее также Дональд Трамп указал, что США выйдут из переговоров по Украине, если стороны начнут их саботировать. При этом он подчеркнул, что по-прежнему видит хорошие шансы положить конец конфликту.

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