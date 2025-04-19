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23:28, 19 апреля 2025Россия

В Крыму призвали Трампа признать саботаж Киевом мирных инициатив

Цеков призвал Трампа признать, что Киев саботирует мирные инициативы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Первый заместитель главы парламента Крыма Сергей Цеков призвал президента США Дональда Трампа признать, что Киев саботирует мирные инициативы по украинскому конфликту. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий заявил, что украинская сторона не желает договариваться и хочет продолжать боевые действия, чтобы удержаться у власти любой ценой.

«Надеюсь, что президент США разберется в этом и назовет вещи своими именами», — сказал Цеков, добавив, что для быстрого завершения конфликта необходимо полностью прекратить военную поддержку Украины.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что обсуждения украинского урегулирования не могут длиться вечно. По его словам, невозможность мира в краткосрочной перспективе заставит США двигаться дальше.

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