В российском городе Исус Христос попал под суд из-за мигрантов

В Казани Исус Христос попал под суд за фиктивную прописку мигрантов

В Казани судили мужчину по имени Христос Исус Петрович, который фиктивно прописывал у себя мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

45-летний Христос попал под суд после проверки документов. Мужчина заполнял бумаги о временной регистрации иностранцев в своей квартире, однако на самом деле в ней никто не проживал. Он не явился на заседание, а корреспонденту заявил: «У меня уже 20 лет отсижено! Ты не туда звонишь, давай, удачи».

Это дело для Христоса уже пятое в суде. До этого его судили за грабеж, кражу и разбой. Какое-то время он состоял на учете у нарколога. Известно, что психиатры отметили у пациента раздражительность, развязность поведения, завышенную самооценку, претенциозность, эгоистичность и перепады настроения.

Мужчина — Христос Исус Петрович по паспорту. Местные СМИ пишут, что при рождении его звали иначе, однако он увлекся нумерологией и сменил имя и фамилию. Отчество мужчины настоящее.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигранты демонтировали развешенные местными жителями пасхальные украшения. Они назвали Пасху харамом — недозволенным.