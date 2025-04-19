Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 19 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе Исус Христос попал под суд из-за мигрантов

В Казани Исус Христос попал под суд за фиктивную прописку мигрантов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Сергей Строителев / Коммерсантъ

В Казани судили мужчину по имени Христос Исус Петрович, который фиктивно прописывал у себя мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

45-летний Христос попал под суд после проверки документов. Мужчина заполнял бумаги о временной регистрации иностранцев в своей квартире, однако на самом деле в ней никто не проживал. Он не явился на заседание, а корреспонденту заявил: «У меня уже 20 лет отсижено! Ты не туда звонишь, давай, удачи».

Это дело для Христоса уже пятое в суде. До этого его судили за грабеж, кражу и разбой. Какое-то время он состоял на учете у нарколога. Известно, что психиатры отметили у пациента раздражительность, развязность поведения, завышенную самооценку, претенциозность, эгоистичность и перепады настроения.

Мужчина — Христос Исус Петрович по паспорту. Местные СМИ пишут, что при рождении его звали иначе, однако он увлекся нумерологией и сменил имя и фамилию. Отчество мужчины настоящее.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мигранты демонтировали развешенные местными жителями пасхальные украшения. Они назвали Пасху харамом — недозволенным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области освободили Олешню

    Стала известна причина масштабного блэкаута в Грузии и Абхазии

    На Западе обвинили ЕС в убеждении США эскалировать конфликт на Украине

    Фанат пожарных поджег свой дом ради встречи с ними

    Появились подробности расправы над экс-участником «Дома-2»

    Стало известно о причине не включения Вулина в новый кабмин Сербии

    В России ответили на желание Запада утвердить план прекращения огня на Украине

    Осужденный за реабилитацию нацизма певец Шарлот исключен из списка террористов

    Опубликована карта доступных для купания пляжей Анапы

    МИД России осудил блокировку Молдавской митрополии РПЦ выезда за благодатным огнем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости