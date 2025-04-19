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01:59, 19 апреля 2025Интернет и СМИ

В США признали невозможность победить Россию на Украине

19fortyfive: США следует признать невозможность поражения России на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США следует признать невозможность поражения России на Украине и проявить сдержанность относительно конфликта. Об этом заявило издание 19fortyfive.

«На Украине сдержанность не означает сдачу Киева. Это означает признание того, что Россия не может быть побеждена, в отличие от ожиданий западных ястребов», — говорится в тексте статьи.

Также издание призвало США признать завершение эпохи доминирования Вашингтона и приготовиться жить в мире, где ресурсы Соединенных Штатов ограничены.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на заявления европейских политиков, нет шансов победить на поле боя.

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