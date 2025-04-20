20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови, а православные верующие празднуют Пасху. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 20 числа.

Праздники в России

Национальный день донора крови

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С 2007 года в России отмечают Национальный день донора крови. В этот день чествуют людей, которые жертвуют свою кровь ради спасения чьей-то жизни. Также поздравления принимают врачи, которые работают на станциях переливания крови.

Дату выбрали не случайно: 20 апреля 1832 года акушер из Петербурга Андрей Вольф впервые перелил роженице донорскую кровь ее мужа. Таким образом он смог спасти жизнь пациентке.

Праздники в мире

День поисков смысла жизни

День поисков смысла жизни — праздник мировой, хоть и неофициальный. Неизвестно, кто и когда его учредил, вероятно, это произошло стихийно. Суть праздника заключается в том, чтобы задуматься о смысле своей жизни и подумать над тем, как стоит жить, чтобы в старости не пожалеть об упущенном времени.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля

День китайского языка в ООН;

Международный день климатической фантастики;

День картошки фри с сыром чеддер в США.

Какой церковный праздник 20 апреля

Светлое Христово Воскресенье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве Фото: Сергей Власов / пресс-служба Патриархии / РИА Новости

Главный церковный Праздник, когда христиане отмечают Воскресение Иисуса Христа, принесшего себя в Искупительную Жертву ради людей. Согласно преданию, приняв мучения на кресте, Христос спустился в ад, вывел оттуда праведников и чудесным образом воскрес. Так люди получили свидетельство о жизни вечной, которой может быть удостоен каждый, кто победит свои страсти и очистится от греха.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 апреля

День памяти священномучеников Руфина и Акилины;

День памяти священномученика Даниила Переяславского.

Приметы на 20 апреля

Морозный день — лето будет хлебным;

Если ночью ярко светят звезды — днем будет ливень с грозой;

Если небо на восходе солнца красное — погода днем резко переменится.

Кто родился 20 апреля

Советский хоккеист и тренер. За свою карьеру он собрал все высшие титулы в хоккее: Фетисов — семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, двукратный олимпийский чемпион, обладатель кубков Европейских чемпионов, Канады, Стэнли. Международная федерация хоккея включила его в символическую сборную столетия — команду, которую «собрали» из лучших игроков века.

Баста (45 лет)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

20 апреля 1980 года родился рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. Также он выпускал треки под псевдонимами Ноггано, Dead Василь, N1NT3ND0 и другими.

Музыкальную карьеру Баста начинал в составе группы «Психолирик» (сейчас — «Каста»), однако большой успех пришел к нему с началом сольного творчества. Сейчас Баста — успешный музыкант, владелец собственного музыкального лейбла Gazgolder и ряда других бизнес-проектов. В 2019 году он официально стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА.

Кто еще родился 20 апреля