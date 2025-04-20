Бессмертный полк пройдет в традиционном формате в 45 регионах страны

Бессмертный полк пройдет в очном формате в 45 регионах страны

Бессмертный полк пройдет в традиционном очном формате в минимум 45 регионах страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, по данным издания, россияне пройдутся по Петербургу, Карелии, Коми, Архангельску, Ярославлю и Уфе. Список городов также пополнят Пермь, Оренбург, Самара, Липецк, Чувашия, Орел, Владимир, Иваново и Тверь.

Кроме того, участие в Бессмертном полку примут регионы УрФО, Сибири и Дальнего Востока, Махачкала, Владикавказ, Новгородская и Вологодская области.

В то же время Тула, Белгород, Курск, Брянск, Рязань, Воронеж, Крым, Ростов и другие города решили провести акцию онлайн, придерживаясь прошлогодней политики.

Москва, Смоленск, Пенза, Казань, Киров, Ульяновск, Мурманск, Марий Эл, южные регионы (кроме Ростова), Ставрополь, Нальчик, Кабардино-Балкария, Грозный и Кавказ пока не определились с форматом мероприятия.

Ранее в апреле сообщалось, что к юбилею Победы в России обнулят трафик на сайты о героях войны.