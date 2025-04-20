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04:18, 20 апреля 2025Мир

Более 50 человек погибли из-за нападения боевиков в Нигерии

AFP: В результате нападения боевиков в штате Бенуэ в Нигерии погибли 56 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Нападение боевиков в штате Бенуэ в центральной части Нигерии привело к гибели более 50 человек. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Советник губернатора по связям со СМИ Соломон Иорпев уточнил, что, согласно последним данным, число погибших в результате нападений возросло до 56 человек. По его словам, число жертв может увеличиться во время поисковых операций.

Ранее сообщалось, что в Нигерии погибли 17 человек в результате нападения, которое, предположительно, было совершено вооруженными скотоводами.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу и привел к развертыванию сил безопасности. Местный губернатор обвинил в нападении этническую группу скотоводов, мотивированных в том числе религиозными причинами.

Ранее на юго-востоке Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора штата Имо Икеди Охакима. Вооруженные люди пытались остановить автоколонну, открыв по ней огонь, но водитель машины, где находился Охаким со своими детьми, смог уйти от огня.

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