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15:18, 20 апреля 2025Культура

Директор Валерия Леонтьева опроверг слухи о его гонораре в 15 миллионов рублей

Директор Леонтьева Чигирев опроверг слухи о гонораре певца в 15 миллионов рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Информация о том, что гонорар Валерия Леонтьева за выступление составляет 15 миллионов рублей, не соответствует действительности. Об этом заявил концертный директор певца Борис Чигирев в разговоре с изданием URA.

Чигирев назвал сумму сильно преувеличенной и заявил, что подобные слухи распространяют те, кому нечем заняться. «Я не подтверждаю эту информацию. (...) Не знаю, откуда она взялась», — заявил он.

Чигирев напомнил, что Леонтьев давно завершил карьеру в рамках больших сольных концертов, однако не отказывается от частных предложений и готов выступать по всему миру. «Валерий Яковлевич может выступить и в России, и в Европе. Где угодно, где предложат», — отметил он.

Также Чигирев подчеркнул, что, несмотря на тревожные слухи, со здоровьем 76-летнего Леонтьева все в порядке. Сейчас певец постоянно проживает в Майами, куда переехал еще в нулевые годы.

Ранее Борис Чигирев опроверг слухи о возвращении Валерия Леонтьева на большую сцену. Сам Чигирев назвал подобные заявления «вбросами».

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