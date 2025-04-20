Директор Валерия Леонтьева опроверг слухи о его гонораре в 15 миллионов рублей

Директор Леонтьева Чигирев опроверг слухи о гонораре певца в 15 миллионов рублей

Информация о том, что гонорар Валерия Леонтьева за выступление составляет 15 миллионов рублей, не соответствует действительности. Об этом заявил концертный директор певца Борис Чигирев в разговоре с изданием URA.

Чигирев назвал сумму сильно преувеличенной и заявил, что подобные слухи распространяют те, кому нечем заняться. «Я не подтверждаю эту информацию. (...) Не знаю, откуда она взялась», — заявил он.

Чигирев напомнил, что Леонтьев давно завершил карьеру в рамках больших сольных концертов, однако не отказывается от частных предложений и готов выступать по всему миру. «Валерий Яковлевич может выступить и в России, и в Европе. Где угодно, где предложат», — отметил он.

Также Чигирев подчеркнул, что, несмотря на тревожные слухи, со здоровьем 76-летнего Леонтьева все в порядке. Сейчас певец постоянно проживает в Майами, куда переехал еще в нулевые годы.

Ранее Борис Чигирев опроверг слухи о возвращении Валерия Леонтьева на большую сцену. Сам Чигирев назвал подобные заявления «вбросами».