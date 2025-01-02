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22:24, 2 января 2025Культура

Директор Валерия Леонтьева опроверг слухи о возвращении певца на большую сцену

Директор Леонтьева Чигирев опроверг слухи о возвращении певца на большую сцену
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Информация о возвращении Валерия Леонтьева на большую сцену не соответствует действительности. Об этом заявил директор певца Борис Чигирев в разговоре с РИА Новости.

Подобные утверждения, по его словам, являются «вбросами».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о планах исполнителя отправиться в мировое турне в 2025 году. По его данным, выступления Леонтьева планируются как минимум в восьми странах, якобы уже есть предварительные договоренности.

Певец объявил о завершении карьеры в марте 2024 года. Как уточнял Чигирев, данное решение связано с высокой планкой артиста, не желающего участвовать в низкопробных шоу.

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