Daily Star: Экстремально открытые брюки стали трендом после фестиваля Coachella

Экстремально открытые брюки и шорты стали трендом после музыкального фестиваля Coachella. Об этом сообщает Daily Star.

Знаменитости и гости фестиваля массово появились на концертах в микробрюках, которые оголяют ноги и ягодицы. Телезвезда Маура Хиггинс, например, надела упомянутые штаны в ковбойском стиле из ассортимента марки Oh Polly. В то же время блогерша Аликс Эрл предпочла кожаные брюки с разрезами и вырезами.

Cardi B на Коачелле Фото: Presley Ann / Getty Images for Red Bull

Среди звезд, последовавших тенденции, также оказалась инфлюэнсер Чарли Дамелио. Знаменитость сфотографировалась в шортах с бахромой и ковбойских сапогах.

Ранее в апреле макияж и люксовая сумка 11-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella разозлили фанатов.