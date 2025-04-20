Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:36, 20 апреля 2025Ценности

Экстремально открытые брюки стали трендом после фестиваля Coachella

Daily Star: Экстремально открытые брюки стали трендом после фестиваля Coachella
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Arturo Holmes / Getty Images for Coachella

Экстремально открытые брюки и шорты стали трендом после музыкального фестиваля Coachella. Об этом сообщает Daily Star.

Знаменитости и гости фестиваля массово появились на концертах в микробрюках, которые оголяют ноги и ягодицы. Телезвезда Маура Хиггинс, например, надела упомянутые штаны в ковбойском стиле из ассортимента марки Oh Polly. В то же время блогерша Аликс Эрл предпочла кожаные брюки с разрезами и вырезами.

Cardi B на Коачелле

Cardi B на Коачелле

Фото: Presley Ann / Getty Images for Red Bull

Среди звезд, последовавших тенденции, также оказалась инфлюэнсер Чарли Дамелио. Знаменитость сфотографировалась в шортах с бахромой и ковбойских сапогах.

Ранее в апреле макияж и люксовая сумка 11-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella разозлили фанатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продлении пасхального перемирия

    Умер единственный в Херсонской области ветеран Великой Отечественной войны

    США предложили продлить пасхальное перемирие

    «Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд по числу поражений в АПЛ в сезоне

    В Великобритании призвали Украину приготовиться к территориальным уступкам

    В Раде рассказали об ультиматуме США Зеленскому

    Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

    Названы самые популярные у российских туристов направления на майские праздники

    В США призвали заключить прочный мир на Украине после пасхального перемирия

    У мальчика в Белгородской области взорвалась в руках мина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости