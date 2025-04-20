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16:11, 20 апреля 2025Россия

Кадыров показал видео с пробирающимися в Россию украинскими диверсантами

Кадыров: Спецназ «Ахмат» выявил диверсантов, пытавшихся пересечь границу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказ о незаконном пересечении государственной российской границы бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). В своем Telegram-канале он также опубликовал видеозапись, на которой видно, как пробираются диверсанты.

По словам Кадыров, противника выявило одно из штурмовых подразделений 204‑го полка спецназа «АХМАТ» Министерства обороны РФ. Вскоре после этого завязался стрелковый бой, в ходе которого диверсанты были ликвидированы.

Сразу после этого, уточнил глава Чечни, российская артиллерия нанесла серию точечных ударов по скоплениям живой силы ВСУ, оказывавшей поддержку диверсантам. При этом он не сообщил, когда именно это произошло.

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