В Нижнем Новгороде на помойке нашли коробку с письмами на фронт

На помойке российского города нашли коробку с письмами на фронт. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным журналистов программы «Кстати», письма подготовили ученики Нижегородского строительного техникума в Нижнем Новгороде. При этом директор учебного заведения Галина Шибаева комментировать инцидент отказалась, однако заверила, что помнит, кому передавали эту коробку.

«Мы это все помним [кому передавали письма], и всю информацию мы дадим в понедельник министру образования и науки. Мы все помним, у нас есть доказательства. В ближайшее время вся информация будет», — заявила она.

В то же время на вопрос, как письма должны были дойти до фронта, Шибаева ответила неоднозначно. «Не скажу. Потому что не скажу», — заключила директор техникума.

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