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18:16, 20 апреля 2025Россия

На помойке российского города нашли коробку с письмами на фронт

В Нижнем Новгороде на помойке нашли коробку с письмами на фронт
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На помойке российского города нашли коробку с письмами на фронт. Об этом сообщает издание «Подъем».

По данным журналистов программы «Кстати», письма подготовили ученики Нижегородского строительного техникума в Нижнем Новгороде. При этом директор учебного заведения Галина Шибаева комментировать инцидент отказалась, однако заверила, что помнит, кому передавали эту коробку.

«Мы это все помним [кому передавали письма], и всю информацию мы дадим в понедельник министру образования и науки. Мы все помним, у нас есть доказательства. В ближайшее время вся информация будет», — заявила она.

В то же время на вопрос, как письма должны были дойти до фронта, Шибаева ответила неоднозначно. «Не скажу. Потому что не скажу», — заключила директор техникума.

Ранее в апреле сообщалось, что к юбилею Победы в России обнулят трафик на сайты о героях войны. В честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне «МегаФон» объявил о предоставлении абонентам бесплатного мобильного интернета для использования сайтов, где можно узнать о подвигах героев.

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