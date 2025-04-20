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12:46, 20 апреля 2025Бывший СССР

На Украине отреагировали на обозначение Киева российским городом в эфире Fox News

В МИД Украины потребовали извинение от Fox News за обозначение Киева российским
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Claudine Van Massenhove / Shutterstock / Fotodom  

Министерство иностранных дел Украины потребовало извинение за обозначение Киева российским городом в эфире Fox News. На это указал официальный представитель ведомства Георгий Тихий в социальной сети X.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться», — отреагировал он.

Кроме того, необходимо провести расследование, чтобы определить, кто именно мог совершить подобную ошибку, добавил представитель украинского МИД.

Ранее американский телеканал Fox News в прямом эфире обозначил Киев частью России. Он транслировал торжественные песнопения из храмов Ватикана, Москвы и Киева.

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