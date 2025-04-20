На Украине отреагировали на обозначение Киева российским городом в эфире Fox News

Министерство иностранных дел Украины потребовало извинение за обозначение Киева российским городом в эфире Fox News. На это указал официальный представитель ведомства Георгий Тихий в социальной сети X.
«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться», — отреагировал он.
Кроме того, необходимо провести расследование, чтобы определить, кто именно мог совершить подобную ошибку, добавил представитель украинского МИД.
Ранее американский телеканал Fox News в прямом эфире обозначил Киев частью России. Он транслировал торжественные песнопения из храмов Ватикана, Москвы и Киева.