Пушков заявил о крахе Евросоюза по одной причине

Сенатор Пушков: Вступление Украины в ЕС может привести к краху союза

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) может привести к краху объединения. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Украинская авантюра может, вместо того, чтобы укрепить Евросоюз, стать началом его конца», — написал он.

Сенатор отметил, что раскол и перенапряжение сил, которыми чреват прием Украины, могут в итоге стать губительными для блока стран Европы. По его словам, правящие в ЕС либеральные силы не видят признаков надвигающегося социального землетрясения, но Европа находится в критической фазе своего существования.

Ранее Пушков высказался о реакции украинского лидера Владимира Зеленского на пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что изначально Зеленский не хотел соглашаться на него, но осознал, что в случае отказа он окажется в проигрышной позиции.