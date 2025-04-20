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17:30, 20 апреля 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли нюансы донорства крови и костного мозга

Врач Исакова: Перед забором крови донор должен сдать анализ на ВИЧ и гепатит
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

При отсутствии противопоказаний стать донором крови и костного мозга может стать любой человек, достигший 18 лет, рассказала врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. Нюансы этой процедуры она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, для того чтобы стать донором крови, достаточно обратиться в ближайший центр переливания крови, взяв с собой паспорт и СНИЛС. «Перед забором крови донор должен сдать необходимые анализы, например, на гепатиты B, C, сифилис и ВИЧ, так как важно убедиться, что кровь безопасна и не станет источником заражения инфекционными заболеваниями», — уточнила она.

После этого в тот же день проводится процедура: кровь забирается из вены человека и помещается в специальный контейнер. Вся манипуляция вместе с забором анализов длится примерно 30–40 минут. По окончании процедуры донор отдыхает 10–15 минут, после чего может возвращаться к повседневным делам

Суна Исаковаврач-онколог

Женщины могут сдавать кровь максимум четыре раза в год, а мужчины — пять. При этом между процедурами должно пройти минимум 60 дней, добавила онколог.

Чтобы стать донором костного мозга, необходимо оформить заявление на портале «Госуслуги» и пройти специальный тест, позволяющий определить гены, отвечающие за тканевую совместимость донора и реципиента, продолжила врач. «После подачи заявления и прохождения тестирования в течение полугода человек получает уведомление о включении в специальный реестр. Добровольное вступление в него помогает быстрее находить совместимых доноров, что играет ключевую роль в спасении жизней», — отметила она.

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По словам специалиста, за несколько дней до процедуры врачи начинают вводить донору препарат, стимулирующий гемопоэз — образование новых кровяных клеток, благодаря чему стволовые клетки поступают в общий кровоток. Она предупредила, что прием этого лекарства может сопровождаться головной и мышечной болью, тошнотой, однако эти симптомы обычно проходят самостоятельно спустя несколько дней.

Во время процедуры забора костного мозга у донора берут кровь из вены одной руки с использованием специального устройства, через которое извлекаются стволовые клетки. После этого кровь возвращается обратно в кровоток человека через вену на другой руке. Процедура длится примерно четыре-пять часов, и после небольшого отдыха донор может возвращаться к повседневным занятиям

Суна Исаковаврач-онколог

Доктор подчеркнула, что донорство крови и костного мозга абсолютно безопасно для здоровья, тем не менее перед процедурами важно обсудить возможные противопоказания с лечащим врачом.

Ранее доктор медицинских наук Павел Трахтман развеял главные мифы о донорстве крови. В частности, по его словам, мнение, что вегетарианцы и курильщики не могут быть донорами крови, не имеет ничего общего с реальностью.

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