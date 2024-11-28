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12:35, 28 ноября 2024Забота о себе

Врач развеял главные мифы о донорстве крови

Врач Трахтман назвал мифом мнение, что вегетарианцы не могут быть донорами крови
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мнение, что вегетарианцы и курильщики не могут быть донорами крови, не имеет ничего общего с реальностью, заявил доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман. Главные мифы о донорстве крови он развеял в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Трахтмана, считается, что вегетарианская диета приводит к нехватке железа и низкому уровню гемоглобина. Однако врач заверил, что без мясных продуктов в рационе можно поддерживать нужный для донора уровень гемоглобина, хотя в этом случае людям приходится тратить много времени, сил и денег на сбалансированное меню. И вегетарианство, и веганство — не противопоказание для сдачи крови, подчеркнул специалист.

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Ошибочным является и мнение, что никотин и другие вредные вещества в сигаретах загрязняют‎ кровь и делают ее непригодной для переливания, отметил врач.

Курить не рекомендуется только в течение двух часов до и после сдачи крови, и непригодной она из-за никотина не становится. Однако стоит учитывать, что никотин искусственно повышает давление, но в процессе сдачи крови оно может резко снизиться из-за влияния табака, что увеличивает риск обморока во время или после процедуры

Павел Трахтмандоктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева

Трахтман также заверил, что донорство не оказывает негативного влияния на здоровье человека. По его словам, здоровый человек может потерять до 14 процентов объема крови без негативных последствий, а во время донации берут около 450 мл крови — это меньше 10 процентов от общего объема. Кроме того, сдача крови не ухудшает работу иммунной системы.

Врач уточнил, что сдавать кровь без вреда для здоровья можно до четырех раз в год женщинам и до пяти раз — мужчинам.

Навредить организму можно только в том случае, если сдать кровь сразу после вакцинации. Есть вероятность, что концентрация вируса, циркулирующего в крови, уменьшится, и иммунитет не выработается или будет не таким выраженным. Поэтому прививки — временное противопоказание для донации

Павел Трахтмандоктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева

Ранее почетный донор России из Ростова-на-Дону Александр Алексеенко признался, что за свою жизнь сдал около десяти трехлитровых баллонов крови. Впервые мужчина сдал кровь в 18 лет.

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