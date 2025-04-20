Священник предостерег от выбрасывания скорлупы от освященных яиц

Священник Портнов: Скорлупу от освященных яиц нельзя выбрасывать с мусором

Скорлупу от освященных пасхальных яиц нельзя выбрасывать вместе с остальным мусором. Утилизировать все, что было освящено в храме, нужно особым образом, рассказал священник Максим Портнов в беседе с aif.ru.

Он пояснил, что придавать чрезмерного значения этой вещи не стоит, так как она не является святыней, но стоит следовать благочестивой традиции. «Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его ногами», — рассказал Портнов.

Он также напомнил, что следует аккуратно подходить и к украшению пасхальных яиц. Не нужно использовать в украшениях образ Господа, Божией Матери или святых. Вместо этого лучше выбрать что-то нейтральное.

Православные верующие в 2025 году отмечают Пасху 20 апреля.