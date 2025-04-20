В ООН заявили о способности Украины воевать до 2029 года

Представитель при ООН Мельник: ВСУ с поддержкой ФРГ смогут воевать до 2029 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при финансовой и военной поддержке Германии и других западных союзников смогут вести войну до 2029 года. С таким заявлением выступил украинский представитель при ООН Андрей Мельник, передает в Telegram агентство УНИАН.

«Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии», — сказал дипломат.

Ранее избранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о намерении передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus в случае одобрения этого решения странами Европейского союза. «Это необходимо координировать», — сказал он.