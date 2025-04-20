В Японии оценили вероятность долгосрочного перемирия на Украине

Профессор Кумо: Долгое перемирие маловероятно, если Киев не учтет интересы РФ

Достижение долгосрочного перемирия на Украине маловероятно, если Киев не учтет интересы Москвы. Об этом заявил директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо, сообщает РИА Новости.

«Трудно предположить, что это приведет к долгосрочному прекращению боевых действий, если Украина и далее сохранит свою текущую позицию по отношению к соседней великой державе», — сказал он.

Эксперт отметил, что с учетом различной информации о доминировании России на фронте, перемирие больше в интересах Украины, чем России.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали Донецк в пасхальное перемирие. Вооруженные силы Украины также успели нанести удар по Горловке.