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07:11, 20 апреля 2025Экономика

Врач предупредила об опасности попыток разогнать иммунитет

Врач Шуппо предупредила об опасности попыток разогнать иммунитет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Попытки искусственно «разогнать» иммунитет могут быть опасны, заявила руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Об этом пишет «Прайм».

По ее словам, иммунитет — сложная система естественной защиты организма от враждебных клеток. Т- и В-лимфоциты иммунной системы способны распознавать различные антигены и защищищать от них.

«Но бесконтрольный прием иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов не только не укрепит иммунитет, но и может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний», — предупредила специалист.

Ранее нутрициолог рассказала, что от дефицита витаминов весной спасет коррекция питания, в частности, включение в рацион кинзы и скумбрии.

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