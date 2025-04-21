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18:53, 21 апреля 2025Путешествия

Двух молодых европеек обыскали на границе в США и не пустили в страну по одной причине

Daily Mail: Туристок из Германии не пустили в США из-за отсутствия брони отеля
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nach-Noth / Shutterstock / Fotodom

Двух молодых туристок из Германии допросили на границе США и не пустили в страну из-за отсутствия брони отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

Как стало известно изданию, 19-летняя Шарлотта Поль и 18-летняя Мария Лепере планировали посетить Гавайи, Калифорнию и Коста-Рику, однако не забронировали жилье одном из городов — Гонолулу. Несмотря на то, что у девушек было разрешение на въезд, халатное планирование поездки насторожило сотрудников погранично-таможенной службы, и по этой причине европеек отправили на допрос.

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Их обвинили в намерении незаконно работать на территории США, а затем обыскали, надели на них наручники и отправили под стражу в комнату для депортации. Туристки пожаловались на условия содержания в камере, заявив, что им пришлось спать на заплесневелых матрасах и справлять нужду в старых туалетах.

На следующее утро девушек депортировали. Весь свой опыт они описали словами «шокирующий и сюрреалистичный».

В апреле стало известно, что поток путешественников из Европы и Канады в США резко снизился из-за политики президента Дональда Трампа. При этом в Белом доме уверены, что туристический поток восстановится после реализации планов лидера.

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