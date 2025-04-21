Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский не контролирует ВСУ и не управляет ситуацией

Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует Вооруженные силы Украины (ВСУ) и не управляет ситуацией в полной мере. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

«Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего [президента России Владимира] Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее», — высказался политик.

Олейник прокомментировал нарушения пасхального перемирия со стороны ВСУ и назвал их очередным доказательством недоговороспособности Зеленского для администрации президента США Дональда Трампа. По его мнению, политик «как клоун» подхватил предложение Путина и выдвинул в ответ требование о прекращении огня на 30 дней. Экс-депутат Рады подчеркнул, что при желании бойцы «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) проигнорируют распоряжения Зеленского.

Ранее Зеленский порассуждал о продлении перемирия. Он указал, что на Украине не было воздушных тревог после предложения Путина о пасхальном перемирии.