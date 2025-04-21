«На неделе будут новые переговоры». Как в России оценили 30-часовое перемирие с Украиной и что будет дальше?

Минобороны России сообщило о возобновлении боев после пасхального перемирия

В полночь 21 апреля официально завершилось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции (СВО), продолжавшееся 30 часов — с 18:00 субботы, 19 апреля. Министерство обороны России заявило, что в ночь с субботы на воскресенье украинские военные не прекращали обстреливать позиций российских войск. В частности, с помощью дронов квадрокоптерного типа они нанесли около 900 ударов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены гражданские объекты. Как в России оценили итоги перемирия и каковы дальнейшие перспективы — в материале «Ленты.ру».

В МИД России скептически оценили перспективы продления перемирия

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Госдепартамент США выразил надежду на продление перемирия между Россией и Украиной после Пасхи.

«Так оно [перемирие] киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американское же вооружение HIMARS. Но это не случайность, а закономерность, ведь в ходе моратория на нанесение ударов по ТЭК Зеленский, который на него согласился, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре», — заявила она.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев в ходе перемирия продемонстрировал свою неспособность прекратить огонь даже на 30 часов. Он напомнил, что Украина многократно срывала договоренности о перемирии, достигнутые в рамках минского и нормандского форматов.

Я не помню ни одного режима прекращения огня [на Украине], который был бы успешным и долгосрочным, поэтому пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать […] Потому что целый ряд радикально настроенных подразделений все равно демонстрировал свое полное несогласие с введением каких-либо миротворческих процедур. И Украина этим характерна Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Политологи и военные блогеры предложили новые даты для перемирия

В частности, положительно оценивает итоги пасхального перемирия Telegram-канал «МИГ России», отмечая, что «в общем и целом деэскалационный эксперимент России и США удался (несмотря на множество нарушений со стороны Украины)».

«Значит, дальнейшее движение в этом направлении продолжится. Следующие знаковые даты — 29 апреля ("стодневка Трампа") и 80 лет Великой Победы — 9 мая», — пишет канал, призывая в то же время не гадать «по обрывкам фраз официальных лиц что России, что США о дальнейшей судьбе "перемирий"», поскольку здесь велик риск ошибиться.

Как отмечает заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, для Вашингтона пасхальное перемирие продемонстрировало стремление России к прекращению огня, о чем свидетельствуют колебания позиции президента Украины Владимира Зеленского в первые часы после его объявления. Однако это не означает, что этот режим возможно продлить на долгое время без определенных условий, подчеркнул эксперт.

В настоящее время активно обсуждаются условия длительного перемирия. Уже была встреча в Париже, на неделе будут новые переговоры в Лондоне между американцами, европейцами и украинцами, а также Уиткофф недавно лично говорил с Путиным. Все это говорит о том, что стороны понимают невозможность длительного перемирия без каких-либо условий Дмитрий Суслов заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ

Он при этом отметил, что нельзя полностью исключать попыток Трампа продлить перемирие.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Предложение Зеленского о продлении пасхального перемирия в урезанном виде сочли лицемерием

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложение Зеленского о продлении пасхального перемирия только в виде моратория на удары дальнобойными ракетами лицемерной игрой.

«По факту это попытка выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой. Плюс получить перевооружение, прежде всего от западноевропейских стран… Это ответная реакция МИ-6, чтобы перехватить инициативу у России. О каких 30 днях может идти речь, если даже 30 часов киевскому режиму не по силам было соблюдать перемирие? В одностороннем порядке давать себя обстреливать и не отвечать, естественно, Россия не будет», — сказал он.

С ним в целом солидарен военный корреспондент Юрий Котенок, который считает, что Украине нужно только соблюдение режима прекращения огня со стороны России, при этом сам выполнять его Киев не собирается.

Противник перемирие фактически проигнорировал. Бил как по нашим позициям, так и по мирным целям. Соблюдал лишь там, где ему было выгодно. При этом сама модель, когда ВС РФ в одностороннем порядке прекращают огонь, Киеву очень нравится. И вот ее они очень хотели бы пролонгировать Юрий Котенок военный корреспондент

Политолог Сергей Марков отметил, что даже столь короткое перемирие, даже не соблюдавшееся в полной мере, все же несло в себе важный смысл.

«С военной точки зрения оно позволило войскам с обеих сторон забрать спокойно раненых и убитых с поля боя. Позволило провести ротацию солдат на ЛБС. Позволило перебросить на ЛБС вооружения. Технически оно было более выгодно украинской стороне — как более слабой. С политической точки зрения оно показало добрую волю России к миру», — указал он.

Эксперт также подчеркнул, что перемирие, объявленное Россией в честь праздника, «позволило миллионам людей спокойно сходить в церковь и отпраздновать Пасху».