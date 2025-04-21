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19:42, 21 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

Украинскую делегацию на переговорах в Лондоне возглавит глава ОП Ермак
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Украинскую делегацию на переговорах в Лондоне, которые состоятся в среду, 23 апреля, возглавит глава офиса президента (ОП) республики Андрей Ермак. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «РБК-Украина».

Как рассказал собеседник издания, в Великобританию также отправятся министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, а также заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

В понедельник, 21 апреля, президент страны Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он также анонсировал переговоры по миру на Украине с Лондоном, Парижем и Вашингтоном.

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