На Украине назвали состав делегации на переговорах в Лондоне

Украинскую делегацию на переговорах в Лондоне возглавит глава ОП Ермак

Украинскую делегацию на переговорах в Лондоне, которые состоятся в среду, 23 апреля, возглавит глава офиса президента (ОП) республики Андрей Ермак. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «РБК-Украина».

Как рассказал собеседник издания, в Великобританию также отправятся министр обороны страны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, а также заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

В понедельник, 21 апреля, президент страны Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Он также анонсировал переговоры по миру на Украине с Лондоном, Парижем и Вашингтоном.

