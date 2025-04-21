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15:42, 21 апреля 2025Наука и техника

Названа идеальная частота секса для счастливых отношений

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Интимная близость раз в неделю — оптимальная частота для поддержания гармонии в паре. К такому выводу пришли ученые из Германии и Канады, изучив данные более двух тысяч гетеросексуальных пар. Возраст участников варьировался от 20 до 39 лет, средняя продолжительность отношений — 10 лет. Все респонденты указали, как часто у них был секс за последние три месяца, и оценили удовлетворенность отношениями по шкале от 0 до 10. Результаты опубликованы в Journal of Family Psychology.

Самая большая группа — 86 процентов всех пар — сообщила, что довольна отношениями и занимается сексом примерно раз в неделю. Такие пары чаще демонстрировали эмоциональную открытость, высокую приверженность партнеру и низкий уровень конфликтов. Гораздо менее удовлетворенными оказались участники, у которых секс случался реже двух-трех раз в месяц: они реже делились чувствами и чаще ссорились.

Всего 2,3 процента пар были счастливы в отношениях, несмотря на полное отсутствие секса за последние три месяца, — это оказалось редкостью. 10 процентов пришлись на пары, где был доволен только один из партнеров, причем даже при относительно регулярной интимной жизни.

Авторы подчеркивают: результаты нельзя воспринимать как универсальную норму. Исследование охватывает только молодые гетеросексуальные пары из Германии, и в других странах или возрастных группах ситуация может отличаться. Однако вывод остается важным: именно еженедельная сексуальная активность чаще всего сопровождается взаимным ощущением счастья в отношениях.

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