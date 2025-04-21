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13:46, 21 апреля 2025Путешествия

Названа причина изгнания россиян в купальниках с пляжа ОАЭ

Комитет по туризму Шарджи: Не на всех пляжах ОАЭ разрешено купание в бикини
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Причиной изгнания россиян в купальниках с пляжа в ОАЭ назвали нарушение ими правил дресс-кода. Об этом сообщает «Турдом» со ссылкой на официальный комментарий от комитета по туризму Шарджи, который поступил в редакцию.

Уточняется, что путешественники могли не заметить указателей, когда шли на городской пляж в Хорфаккане, который предназначен для пикников. На его территории действуют строгие требования к одежде, а для тех, кто хочет загорать в бикини, выделена небольшая отдельная зона.

В комитете туризма подчеркнули, что ОАЭ — дружелюбная по отношению к туристам страна, однако напомнили, что необходимо соблюдать нормы приличия и уважать местную культуру. «На всех пляжах есть указатели, где в картинках указано, разрешено ли купание и какой дресс-код», — дополнили в комментарии.

19 апреля стало известно, что группу российских туристов выгнали с пляжа в Шардже из-за купальников. Они рассказали, что остановились в отеле Al Bahar Hotel & Resort, однако его пляж был закрыт из-за разлива нефтепродуктов и отдыхающим пришлось искать другие места. Однако на найденном пляже им не разрешили купаться в бикини.

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