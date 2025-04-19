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01:24, 19 апреля 2025Путешествия

Российских туристов выгнали с пляжа в ОАЭ из-за купальников

Российских туристов выгнали с пляжа в Шардже из-за купальников
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Российских туристов выгнали с пляжа в Шардже (ОАЭ) из-за нарушения дресс-кода, связанного с запретом на купальники. Об этом одна из туристок рассказала порталу TourDom.ru.

«Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде. И, кроме того, как нам рассказали, эти люди были оштрафованы», — рассказала туристка.

Собеседница портала отметила, что остановилась в отеле Al Bahar Hotel & Resort. Местный пляж закрыт из-за загрязнения нефтью, поэтому отдыхающие вынуждены выбирать другие места.

Ранее сообщалось, что российских туристов с ребенком выгнали из роскошного отеля в Турции и оставили их на улице ночью без еды и воды.

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