Российских туристов с ребенком выгнали из роскошного отеля в Турции и оставили на улице

«Shot Проверка»: россиян выгнали из роскошного отеля в Турции из-за очков

Российских туристов с ребенком выгнали из роскошного отеля в Турции и оставили их на улице ночью без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Жительница Казани рассказала, что отдыхала с семьей в пятизвездочном отеле Rixos Sungate — The Land Of Legends. Тур обошелся им в полмиллиона рублей. В первый же день у них украли очки для зрения за 70 тысяч рублей. Россияне вызвали полицию, но спустя время одна из сотрудниц гостиницы вернула пропавшую вещь.

Однако на следующий день номер туристов оказался заблокирован. Причиной стал переполох, который они устроили из-за очков. Администрация отеля заявила, что пропажа обнаружилась в сумке отдыхающих, поэтому их выгнали из номера. Туроператор не смог оперативно найти замену гостинице, поэтому ночь россияне провели на улице.

Известно, что они не получили компенсацию за случившееся.

В июле российские туристы решили засудить туроператора после того, как сорвались с аттракциона на отдыхе в Турции. Молодой человек упал с каната и сильно ударился спиной, после этого ему пришлось передвигаться на костылях.