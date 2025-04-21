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18:56, 21 апреля 2025Экономика

Названа причина укрепления рубля к доллару

Аналитик Кочетков: Укреплению рубля поспособствовало снижение импорта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Укреплению рубля к доллару, наблюдающемуся сейчас на валютном рынке, во многом поспособствовал усиливающийся дисбаланс импорта и экспорта в РФ. Об этом заявил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков, его слова приводит ТАСС.

В конце прошлого года в России фиксировался огромный спрос на американскую валюту со стороны отечественных импортеров. Это было обусловлено растущими потоками товаров в страну перед Новым годом. Сейчас на внутреннем рынке наблюдается противоположная динамика, пояснил аналитик.

К настоящему времени российские склады столкнулись со значительным затовариванием. Соответственно, потребность в импорте на этом фоне ощутимо снизилась. Последнее обстоятельство отразилось в том числе на курсе доллара к рублю. «При дисбалансе импорта и экспорта валюта накапливается, а рубль начинает укрепляться», — резюмировал Кочетков.

В ходе торгов в понедельник, 21 апреля, курс доллара на рынке Форекс в моменте снижался к рублю более чем на 1,3 процента. Ближе к 18:50 по московскому времени котировки американской валюты просели до 81,01 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составило 1,33 процента. Официальный курс доллара на вторник, 22 апреля, руководство Центробанка (ЦБ) установило на уровне в 80,76 рубля, понизив котировки примерно на 38 копеек.

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