ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил курс доллара на 22 апреля на уровне в 80,76 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

В понедельник, 21 апреля, курс американской валюты находился на уровне в 81,14 рубля. Во вторник, 22 числа, котировки составят 80,76 рубля. Таким образом, регулятор понизил официальный курс доллара примерно на 38 копеек. Официальный курс евро, напротив, повысили на 1,45 рубля. Если в понедельник котировки европейской валюты составляли 92,22 рубля, то во вторник будут находиться на отметке 93,67 рубля. Курс юаня, в свою очередь, понизили примерно на три копейки — с 11,09 до 11,06 рубля.

Ранее индекс американского доллара упал до минимума с марта 2022 года. В начале торговой недели соотношение валюты к ведущим мировым расчетным единицам в моменте опустилось ниже 98 пунктов. На минимуме индекс падал до 97,92 пункта. Таким образом, американская валюта продолжила слабеть к евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Эксперты связывают подобную динамику с последствиями агрессивной торгово-экономической политики президента США Дональда Трампа. Ужесточение импортных пошлин привело к неопределенности на мировом валютном рынке, что в итоге заметно ослабило позиции доллара. В последнее время инвесторы стали чаще отдавать свое предпочтение основному конкуренту американской валюты — евро. Именно европейская расчетная единица, как отмечают эксперты, все активнее позиционируется на глобальном рынке в качестве основного защитного актива наряду с золотом.