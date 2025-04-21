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14:21, 21 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Трампа о сроке сделки с Украиной

Депутат Чепа: Новые договоренности с Украиной возможны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заключение полноценной сделки, мирного соглашения между Россией и Украиной на этой неделе маловероятно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее, по его мнению, возможны отдельные договоренности о ненанесении ударов по определенным объектам.

«Вчера, несмотря на объявленное перемирие, были постоянные нарушения со стороны Украины, — сказал политик. — Поэтому так важно прорабатывать условия перемирий и систему контроля, чтобы были меры в случае нарушений и провокаций».

По мнению Чепы, именно по этой причине заключение полномасштабного соглашения, надежду на которое выразил президент США Дональд Трамп, невозможно в рамках одной недели.

«Если мы говорим о таких ограниченных договоренностях, как ненанесение ударов по энергообъектам — такое возможно. Хотя и об их эффективности есть вопрос, ведь Украина регулярно нарушала прежние договоренности. Их желание мира пока декларативно», — считает депутат.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое соглашение России и Украины. По словам американского лидера, после заключения сделки Москва и Киев смогут зарабатывать на торговле с США.

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