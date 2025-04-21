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19:24, 21 апреля 2025Бывший СССР

Путин обвинил украинские власти в эксплуатации Донбасса

Путин: Украинские власти тырили деньги из Донбасса и выводили за рубеж
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские власти выкачивали деньги из Донбасса и выводили их за рубеж, игнорируя социально-экономические потребности региона. В эксплуатации Новороссии Киев обвинил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий, из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения. И хранят их до сих пор на банковских счетах за рубежом», — заявил российский лидер.

Путин согласился, что ситуация экономической асимметрии и эксплуатации в отношении Донбасса началась еще в Советском Союзе и продолжалась как минимум с 60-х годов XX века.

Ранее российский лидер заявил, что победа в конфликте на Украине будет за Россией. По его словам, западные политики тоже начали понимать, что нанести Москве стратегическое поражение на поле боя невозможно.

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