Путин потребовал уравнять в льготах военных и бойцов в приграничье

Путин: Бойцов в приграничье надо уравнять в льготах со всеми военными

Бойцов в приграничье нужно уравнять в льготах и выплатах со всеми военнослужащими. Об этом завил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Ввести такие меры глава государства потребовал во время встречи с главами муниципалитетов. Во время мероприятия ему рассказали, что среди добровольцев «Барса» есть люди, которые защищали население Белгородской области под обстрелами.

«Что касается "Барсов" и других подразделений подобного рода, ну, конечно, если там что-то еще не работает, обязательно сделаем так, чтобы все функционировало и чтобы все эти льготы, льготные выплаты, распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои регионы, и Россию в целом», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) решили сократить выплаты для добровольцев, отправляющихся на специальную военную операцию. С15 апреля заключающим контракт добровольцам начали выплачивать по 1,9 миллиона рублей, в то время как до 14 апреля выплата составляла 3,1 миллиона рублей.