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20:09, 21 апреля 2025Бывший СССР

Путин рассказал о ракетных испытаниях ВСУ на гражданском объекте

Путин: ВСУ устроили ракетные испытания на гражданском объекте в Одесской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили ракетные испытания на гражданском объекте в Одесской области. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, Вооруженные силы России поразили в Одесской области испытательный полигон, который ВСУ организовали на территории гражданского объекта.

«Ну и что это за объект? Сельхозобъект, ангары сельхозпредприятия. Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что победа в конфликте на Украине будет за Россией. По его словам, западные политики начали понимать, что нанести Москве стратегическое поражение на поле боя невозможно.

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