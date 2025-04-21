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16:55, 21 апреля 2025Бывший СССР

Путин рассказал о снижении активности ВСУ во время перемирия

Путин: Снижение боевой активности ВСУ наблюдалось, несмотря на нарушения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На фронте наблюдалось снижение боевой активности Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на нарушение режима прекращения огня Киевом почти пять тысяч раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти пять тысяч нарушений было», — заявил российский лидер.

Он добавил, что украинские войска во время перемирия предприняли шесть штурмовых атак. Путин также отметил, что в России одобряют возможное снижение интенсивности боевых действий.

Ранее Путин объяснил российский ракетный удар по Сумам. По словам российского лидера, атака по сумскому конгресс-центру была связана с награждением в здании высокопоставленных украинских военных.

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