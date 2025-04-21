Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» Таранцова

Президент России Владимир Путин в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» наградил победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства вручил статуэтку первому заместителю главы администрации Вейделевского района Белгородской области – начальнику управления безопасности Владимиру Таранцову.

«Знаю, что определение победителей и лауреатов было непростой задачей. Оргкомитет премии получил почти 42 тысячи заявок, а в народном голосовании приняли участие около одного миллиона человек», — отметил президент. Он также поблагодарил всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение» и пожелал участникам профессиональных успехов.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению президента в 2023 году. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления.