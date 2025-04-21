Путин восхитился работой одной дивизии в зоне СВО

Путин восхитился ежедневными успехами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС России

Президент России Владимир Путин восхитился работой 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС России, об успехах которой в зоне спецоперации (СВО) докладывают ежедневно. В ходе встречи с главами муниципалитетов он передал наилучшие пожелания бойцам, передает ТАСС.

«Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии. Сделали то-то, прошли так-то, столько-то, сделали вот так, так, обошли это, штурмовали это. Просто практически каждый день. Они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что подразделение сохраняет лучшие боевые традиции «со времен "дяди Васи"».

Ранее президент РФ призвал уравнять бойцов в приграничье в льготах со всеми военнослужащими.