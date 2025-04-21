Раскрыто состояние подорвавшегося в Белгородской области на мине мальчика

Минздрав: Подорвавшийся в Белгородской области школьник получил ранения головы

Школьник, который подорвался на мине, играя с ней дома в Белгородской области, получил осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минздрава России.

Пострадавшего госпитализировали в РДКБ Минздрава. Помимо множественных осколочных ранений у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.

«Мальчик находится в сознании, разговаривает, его состояние оценивается как стабильное средней степени тяжести. В настоящий момент ребенка готовят к проведению экстренного мультидисциплинарного хирургического вмешательства по удалению осколков», — приводит ведомство слова руководителя хирургической службы РДКБ Антона Нарбутова.

Мальчик подорвался на мине «колокольчик» 20 апреля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, опасный предмет подарили взрослым, заверив, что он обезврежен. Глава региона в свою очередь попросил возбудить уголовное дело в отношении родителей пострадавшего.